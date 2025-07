Wochenhoroskop Stier: So wird die aktuelle Woche vom 21.7. bis 27.7.2025

Alle Stier-Geborenen sind in dieser Horoskop-Woche in der Liebe und im Beruf auf Erfolgskurs. Höre auf die Warnung der Himmelskörper, denn Deine Gesundheit macht bei dem Tempo nicht ewig mit. Das gratis Wochenhoroskop für Stier vom 21.7. bis 27.7.2025 hilft Dir, Deine Energie auf die Lebensbereiche Arbeit und Freizeit gut zu verteilen.