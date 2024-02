Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 19.2. bis 25.2.2024

Die neue Horoskop Woche lädt das Tierkreiszeichen Stier zum Träumen ein. Manchmal muss man die Vergangenheit einfach hinter sich lassen, um mit unbelastetem Herz in die Zukunft schauen zu können. In der Liebe und im Beruf meint es das Schicksal gut mit Dir. Mehr Botschaften der Sternenkundler verrät das aktuelle Wochenhoroskop für Stier vom 19.2. bis 25.2.2024.

Liebe und Partnerschaft

Du bist träge und schlapp und jede aufkeimende Unternehmungslust ist jetzt Gold wert. Motiviere Dich mit kleinen Sonderaktionen. Du bist traurig, weil sich eine eingebildete Liebe nicht erfüllt. Lasse los! Gehe einer Konfrontation nicht aus dem Weg. Du wirst einiges an Dir selbst entdecken, was Du bisher aus Bequemlichkeit ignoriert hast. Du bist nicht geschaffen, um alleine zu sein, gehe auf Partnersuche.

Gesundheit und Fitness

Raus an die frische Luft, nur so kommt der Kreislauf wieder in Schwung! Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab. Deine empfindlichen Knie machen Dir zu schaffen. Iss was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel.

Beruf und Finanzen

Es wäre sehr gut, wenn Du Dich jetzt ausschließlich um Deine eigene Arbeit kümmerst. Du bist voller Schwung und Tatendrang, vielleicht sogar etwas zu impulsiv. Sich richtig durchzusetzen dürfte für Dich jetzt kein Problem darstellen. Höre nur auf den, der Deine Ideen unterstützt. Anstrengende Tage im Job, die Konkurrenz schläft nicht.