Jahreshoroskop 2024 Stier: Das erwartet Dein Sternzeichen im Sonnenjahr

Der Stier-Mann sollte vor allem im ersten halben Jahr alle Chancen im Beruf nutzen, denn in der zweiten Jahreshälfte geht es eher schleppend voran und so mancher Stolperstein kann ihm das Leben schwer machen. Allgemein aber wird es ein Jahr, das sich sehen lassen kann.

Mit Jupiter in ihrem Tierkreiszeichen kann vieles gelingen. Das Jahr hält eine Fülle von Möglichkeiten und Erfahrungen bereit. Immer wieder sprüht die Stier-Frau vor Energie und Unternehmungslust. Es ist kein Problem, dabei den Weg der kleinen Schritte zu gehen. Egal, was sie tut, es kommt Freude auf sie zu. Mit Venus an ihrer Seite halten auch die Liebe und ihre Gesamtentwicklung einige Trümpfe bereit. Im Februar und März muss sie mit kleinen Anspannungen rechnen. Dafür wird der Frühling richtig romantisch. Im Mai und Juni verfügt sie über ein gutes Verhandlungsgeschick. Missverständnisse können im Spätherbst Probleme machen.

Mit voller Power startet sie in das Jahr. Sie hat das Gefühl, als müsse sie allein die Welt einmal um ihre Achse drehen. Sie schafft ihr Arbeitspensum und will danach auch noch ihrem Körper etwas Gutes tun. Achtung, das Fitnessprogramm nicht zu hoch schrauben! Ihre bequeme Ader könnte ganz schnell schlappmachen. Das wäre falsch, denn Bewegung und sportlicher Ausgleich sind für die Stier-Frau in diesem Jahr besonders wichtig. Im Frühjahr lassen sich kleine Zipperlein schnell auskurieren. Wenn sie klug mit sich umgeht, kann sie sich auf ein erfolgreiches Jahr einstellen. Im zweiten Halbjahr sollte sie auf jeden Fall auf Entspannung setzen.

In diesem Jahr ist vieles möglich. Es beginnt mit viel Arbeit. Das stört nicht, denn die Stier-Frau will alles ausschöpfen, was geht. Und das kann sie auch verwirklichen. Nach Möglichkeit sollte sie alle Vorhaben in das erste Halbjahr packen. Finanziell muss sie mit einigen Stresssituationen klarkommen. Im Februar sollte sie die Finger von Vertragsabschlüssen lassen. Im Mai und Juni stehen die Zeichen auf Erfolg. Wenn sie es jetzt richtig anstellt, kann sie davon profitieren und schwache Zeiten ausgleichen. In den Sommermonaten ist es sinnvoll, die Füße stillzuhalten, denn es bewegt sich nicht viel. Auch im Herbst geht alles eher schleppend voran.

Sie versteht es, Hab und Gut zu vermehren - doch rücksichtslos ist ihr Vorgehen.

Die Stier-Frau versteht es, die schönen Momente im Leben auszukosten, sowohl was Kunst und Kultur angeht als auch den Bereich der Gaumenfreuden. Auch die einfachsten Dinge können in ihr eine starke Euphorie auslösen. Eine optimale Entfaltung gelingt ihr in einer Umgebung, in der sie sich auskennt und wo sie sich wohlfühlt. Sie engagiert sich als Gastgeberin und ihre gesellige Art macht sie sehr beliebt. Das Sammeln von Wertgegenständen ist ihr Hobby und ein Hauch von Luxus umgibt ihre Aura. Sie ist nicht gerade die geborene Sportlerin und reizen sollte man sie auch nicht unbedingt. Zuverlässig erfüllt sie ihre Aufgaben, überarbeiten wird sie sich aber mit Sicherheit nicht.

Was sie stark macht:

Venus als Herrscherin ihres Tierkreiszeichens signalisiert der Stier-Frau genau, wie sie sich zu präsentieren hat, um Herzen höherschlagen zu lassen. Mit ihrer natürlichen Eleganz und dem Sinn für Schönheit macht sie einen gehörigen Eindruck auf ihr Umfeld. Gerne arbeitet sie mit Anderen zusammen und bleibt mit Geduld und Nachdruck bei der Sache. Ihre natürliche Fröhlichkeit und Geselligkeit sind ansteckend. Diese Genießerin weiß genau, dass gutes Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhalten. Träume sind für die im Sternzeichen Stier geborene Frau Schäume, denn nur die Wirklichkeit zählt und ihre Bodenständigkeit lässt sie alle Stürme des Lebens bewältigen. Sie versteht es auch, ihr Hab und Gut zu vermehren.

Was sie schwach macht:

Stets auf Sicherheit bedacht, kommt sie im Leben nur langsam vorwärts. Passiv ist ihr Verhalten, wenn es um Dinge geht, die ihr zu aufwendig sind oder sie nur wenig interessieren. Von Venus regiert, hat sie eine sehr sinnliche Ader und diese kann je nach Situation schnell ausgenutzt werden. Gerne stellt sich die Stier-Frau als unfehlbar hin, will recht haben und eckt durch ihre Sturheit und Dickköpfigkeit überall an. Gierig will sie alles für sich vereinnahmen und legt dabei bisweilen eine Portion Rücksichtslosigkeit an den Tag. Eifersüchtig überwacht sie den Auserwählten und will ihn ganz für sich vereinnahmen. Begibt sie sich in eine Opferrolle, folgt eine dumpfe Apathie.

Fazit:



Besonders im Frühjahr sprüht die sinnliche Stier-Frau vor Energie und Tatendrang, was sich sowohl in Liebesangelegenheiten als auch in beruflicher und gesundheitlicher Hinsicht positiv bemerkbar macht. Wenn sie clever mit ihren Kräften haushaltet, kann sie davon noch lange im zweiten Halbjahr zehren.