Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 21.10. bis 27.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Du empfängst sehr viel Liebe und Zärtlichkeit, Du solltest Dich dafür revanchieren. Dein Elan wirkt ansteckend und Dein Schatz ist an Deiner Seite. Mal Regen, mal Sonne. Flirtlust und Laune bieten jetzt alle emotionalen Wetterlagen. Glückliche und romantische Stunden geben Dir die besondere Erfüllung.

Gesundheit und Fitness

Du kannst das Unwohlsein und die Schwäche gut überstehen, wenn Du auf Deinen Körper achtest und nicht gegen die innere Überzeugung handelst. Du solltest wenigstens vorübergehend, Hektik und Stress etwas verringern. Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemanden an. Gesundheitlich fühlst Du Dich nicht gerade in Bestform.

Beruf und Finanzen

Mache einfache Dinge nicht immer so kompliziert. Gewinne Vertrauen in Dich, in die Sache und in das Leben! In Gesprächen und Verhandlungen bist Du kaum zu schlagen. Der Gegner hat das Nachsehen. Am Arbeitsplatz ist mit kleinen Störungen zu rechnen, sichere Deine PC-Daten. Du investierst Herzblut in Deinen beruflichen Aufgabenbereich, das kommt gut an.