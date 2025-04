Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 28.4. bis 4.5.2025

Laut den Sternen wird die neue Horoskop -Woche nur eine Liebeswoche, wenn Du Deine seelischen Probleme in den Griff bekommst. Hole Dir den Rat der Himmelskörper im kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 28.4. bis 4.5.2025.

Liebe und Partnerschaft

Nach der letzten starken Niederlage solltest Du Dich um Dich selbst kümmern. Informative Gespräche mit Menschen, die Dir wichtig sind, bauen Dich auf. Dein Tempo ist zu rasant, gib der neuen Liebe etwas mehr Zeit. Es könnte Dich reizen, Dich auf Auseinandersetzungen einzulassen. Das ist auf lange Sicht jedoch ganz sicher nicht gut. Deine flatterhafte, manchmal etwas ungebundene Art hat Dich nicht sehr weit gebracht. Bereue nichts, Du bist so, wie Du bist!

Gesundheit und Fitness

Deine Ernährung trägt nicht gerade zur Erhaltung der Gesundheit bei. Tue etwas für Dein Immunsystem. Ein Mix aus Entspannung und Bewegung bringt Dich wieder so richtig auf Vordermann. Wobei die Erholung an erster Stelle stehen sollte, sonst übernimmst Du Dich. Lasse Dich unbedingt voll und ganz auf das ein, was Du gerade tust. Stärke mit Optimismus Deine Körperabwehr!

Beruf und Finanzen

Ein glücklicher Zufall kann Dir beruflich neue Möglichkeiten aufzeigen. Du gehst bei geschäftlichen Entscheidungen sehr weise vor. Vermutlich musst Du Dich mit etwas auseinandersetzen, was Dir Unbehagen bereitet. Am Arbeitsplatz hast Du gute Möglichkeiten, ein Stück voranzukommen. Jetzt kannst Du Dich auf eine Arbeit stürzen, für die bisher die nötige Kraft gefehlt hat.