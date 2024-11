Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 4.11. bis 10.11.2024

Liebe und Partnerschaft

In der Beziehung stellst Du Deine gefühlvolle Seite jetzt gern in den Vordergrund. Es kann zu kleinen Unstimmigkeiten mit dem Partner oder der Partnerin kommen, denn die Interessen sind eher verschieden. Versuche, Kompromisse zu finden. An fröhlichen Menschen geht alles fast spurlos vorüber. Wer sensibel ist, spürt eine große Unsicherheit und sollte sein Verhalten überdenken. Deine magische Ausstrahlung bezaubert und lässt so manche Herzen höher schlagen.

Gesundheit und Fitness

Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab. Dein Zahnarztbesuch ist schon seit langer Zeit überfällig. Du strotzt vor Energie. Sportliche Aktivitäten helfen, diese Energien abzubauen. Deine Gesundheit scheint ohnehin etwas angegriffen zu sein. Schlage eine eventuelle Einladung für den Abend aus und schone Dich stattdessen.

Beruf und Finanzen

Du erhältst die Möglichkeit, Dich selbst zu beweisen, überlege nicht lange. Du durchlebst eine Zeit der Förderung durch einen Vorgesetzten. Nimm die Chance an und arbeite an Deiner Karriereleiter. Wenn Du zu sehr mit dem Kopf durch die Wand willst und nur versuchst, Deinen Willen durchzusetzen, wirst Du nie und nimmer Erfolg verbuchen. Du musst nicht alles selbst können, solltest aber wissen, wo Du Hilfe bekommst.