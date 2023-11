Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 6.11. - 12.11.2023

Willst Du wissen, was Dich in der neuen Horoskop Woche erwartet? Im aktuellen Wochenhoroskop für Stier vom 6.11. bis 12.11.2023 erfährst Du, ob Dir in Sachen Gesundheit und Liebe eine Berg- und Talfahrt bevorsteht. Das Universum weiß, dass man manchmal erst die Vergangenheit hinter sich lassen muss, um mit Herz und Mut in die Zukunft blicken zu können.