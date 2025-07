Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 7.7. bis 13.7.2025

Stier-Frauen und Stier-Männer sollten sich etwas mehr Ruhe gönnen und Streitigkeiten möglichst aus dem Weg gehen, rät das aktuelle Wochenhoroskop für Stier vom 7.7. bis 13.7.2025. Was Dein Sternzeichen in der neuen Horoskop-Woche in den Bereichen Liebe, Karriere und Gesundheit erwarten kann, steht in diesen Astro-Tipps geschrieben.