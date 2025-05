Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 5.5. bis 11.5.2025

In der Ruhe liegt die Kraft. Das Wochenhoroskop für Stier vom 5.5. bis 11.5.2025 verrät Dir inspirierende Astrotipps, die bei einer wichtigen Richtungsentscheidung im Leben Gold wert sein können. Finde jetzt heraus, was die Sternenkundler für die nächste Horoskop -Woche in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit für kosmische News bereithalten.

Liebe und Partnerschaft

Vielleicht fühlst Du Dich jetzt aggressiv und bist den Tränen nahe, oder Du kannst Dich selbst nicht leiden – halb so schlimm, das vergeht wieder. Lasse jemanden an Deinen romantischen Gedanken teilhaben. Vom Partner oder der Partnerin verlangst Du Zuverlässigkeit und Treue. Hast Du schon mal überlegt, ob Du selbst dazu bereit bist, das zu geben, was Du erwartest? Wahrscheinlich gehen jetzt Moral oder Nützlichkeitserwägungen vor Gefühl, Genuss und Leidenschaft. Du wirkst zu kontrolliert.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich erschöpft und ausgelaugt. Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie die Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du mal abschalten und relaxen kannst. Alles top. Achte trotzdem darauf, Dich nicht zu überanstrengen. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen – so bleibst Du fit.

Beruf und Finanzen

Ein wertvoller Tipp bringt Dich weiter, das solltest Du zu schätzen wissen. Du arbeitest jetzt nur nach dem Spaßprinzip und tust das, wozu Du Lust hast. Was Du anpackst, birgt die Gefahr des Verlustes in sich. Dein Energieeinsatz verpufft, Deine Dynamik schießt ins Leere. Gehe auf Rückzug. Wenn andere Menschen Dir so vollkommen fremd sind und so ganz anders reagieren, als Du das tun würdest, hast Du eine Chance zu lernen!