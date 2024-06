Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 24.6. bis 30.6.2024

Das neue Wochenhoroskop vom 24.6. bis 30.6.2024 ist da: In dieser Woche solltest Du auf Deine seelische Gesundheit achten. Wenn Du wissen willst, was die Sterne für Dich außerdem in der Liebe und dem Beruf bereithalten, dann blicke jetzt mit der Astrologie in die nächste Horoskop-Woche für Stier.