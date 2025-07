Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 7.7. bis 13.7.2025

Stier-Frauen und Stier-Männer sollten sich etwas mehr Ruhe gönnen und Streitigkeiten möglichst aus dem Weg gehen, rät das Wochenhoroskop für Stier vom 7.7. bis 13.7.2025. Was Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop-Woche in den Bereichen Liebe, Karriere und Gesundheit erwarten kann, steht in diesen Astro-Tipps geschrieben.