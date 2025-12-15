Wochenhoroskop Stier: So wird die aktuelle Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Die aktuelle Sternenkonstellation macht es in der aktuellen Horoskop -Woche für Stier-Männer und Stier-Frauen leicht, positiv in die Zukunft zu blicken. Wie das Wochenhoroskop für Stier vom 15.12. bis 21.12.2025 weiß, geht es beruflich bergauf.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz ist eifersüchtig und bewacht Dich auf Schritt und Tritt. Kleine Blockaden machen Dir sehr stark zu schaffen. Du solltest jetzt Wichtiges einfach verschieben und die Hilfe anderer annehmen. Du bist nicht allein, jemand bietet Dir seine starke Schulter an. Ein Tag wie geschaffen für das Schöne und Angenehme. Du fühlst Dich seelisch und körperlich entspannt und wirkst beruhigend auf Dein Umfeld.

Gesundheit und Fitness

Positive Gedanken kräftigen auch Deinen Körper. Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig, und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu. Du kannst aufatmen. Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen. Finde Deinen Rhythmus. Es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele.

Beruf und Finanzen

Du siehst die Dinge vollkommen richtig, dadurch gelingt Dir der Durchbruch. Mit Deinen Kräften solltest Du in nächster Zeit etwas besser haushalten. Übernimm Dich nicht und verlasse Dich auf Deine Intuition. Du wirkst derzeit anziehend auf andere, und berufliche Vorteile bieten sich an. Sei nicht zu bequem und packe die Gelegenheit beim Schopf! Deine Gelassenheit und Deine positive Art wirken wie Balsam auf das ganze Team.