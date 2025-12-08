Wochenhoroskop Stier: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Lasse Dich von der Weisheit der Astrologie tragen und inspirieren. So hast Du gute Chancen auf eine glückliche Zukunft und ein ausgeglichenes Seelenleben. Wie die Sterne in dieser Horoskop -Woche für Dich stehen, verrät Dir das gratis Wochenhoroskop für Stier vom 8.12. bis 14.12.2025.

Liebe und Partnerschaft

Dein Sinn ist jetzt auf Liebe, Genuss, Freude und Frohsinn gerichtet. Bleibe gelassen, wenn die Liebe noch nicht den ganz großen Durchbruch erreicht. Intuitiv fühlst und spürst Du, was sich Dein Gegenüber wünscht, aber das heißt noch lange nicht, dass Du diese Wünsche auch erfüllen musst. Du brauchst Dich nicht gleich unfrei zu fühlen, wenn Du Dich bindest. Auch innerhalb einer Beziehung hast Du noch viele Möglichkeiten.

Gesundheit und Fitness

Es wird langsam Zeit, einmal etwas mehr auf die Ernährung zu achten. Körper und Geist sind ausbalanciert und kraftvoll. Der Druck lässt nach, es geht endlich wieder bergauf. Ein Auf und Ab von aktiven Phasen, aber auch Momenten, in denen Du Dich auf Deine Couch wünschst. Das macht ganz schön zu schaffen.

Beruf und Finanzen

Du wirst deutlich spüren, dass der Himmel es gut mit Dir meint. Versuche beruflich Dinge umzusetzen, die Dich schon lange beschäftigen. Der Druck kann Dir allmählich zu viel werden. Du spürst die Anforderungen und Verpflichtungen und das macht Dir zu schaffen. Es verläuft alles glatt, regeneriere Deine Kraftreserven. Bei allem Respekt vor Deiner Tatkraft, sie muss gelenkt sein. Wenn Du den Überblick verlierst, dann drohen Verluste.