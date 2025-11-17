Wochenhoroskop Stier: So wird die neue Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Erfahre mehr über die Geheimnisse der Zukunft. Die Sterne sehen gute Zeiten in der Liebe vorher. Ob als Single oder in fester Partnerschaft: Eros meint es in der neuen Horoskop -Woche gut mit Deinem Sternzeichen. Entdecke das Wochenhoroskop für Stier vom 17.11. bis 23.11.2025 und bereichere Deine Lebenssituation mit einer Handvoll kosmischer Tipps.

Liebe und Partnerschaft

Es besteht die Gefahr, einen neuen Flirt durch die rosarote Brille zu betrachten. Wenn Dich heute Dein Schatz an ein uneingelöstes Versprechen erinnert, gib besser zu, es vergessen zu haben. Ausreden sind zwecklos. Du hast viel Mitgefühl und bist ein aufmerksamer Zuhörer. Du weißt genau, worauf es ankommt, und Du wirst von Deinem Gegenüber mit offenen Armen aufgenommen. Was hält Dich jetzt noch auf?

Gesundheit und Fitness

Gehe raus, lasse es Dir gut gehen und streife die schlechten Einflüsse einfach ab. Dein Körper und Deine Seele werden es Dir danken. Ausreichend Schlaf ist wichtig. Du strotzt vor Energie. Sportliche Aktivitäten helfen, diese Energien abzubauen. Auf Signale Deines Körpers solltest Du schnell reagieren.

Beruf und Finanzen

Dies ist eine Phase, in der Du mit oberflächlichen Arbeiten nichts anfangen kannst. Lasse Dich nicht verleiten, bleibe Deiner Sache treu. Ist der Beruf wirklich Deine Berufung? Entspricht das wirklich Deinen Vorstellungen oder spielst Du nur eine Rolle, von der Du nicht überzeugt bist? Nicht jeder, der vor Dir kuscht, ist Dir auch wohlgesonnen. Zeige ein offenes Ohr für jedes Problem und setze Dich auch für andere ein. Du bringst die richtige Stärke dafür mit.