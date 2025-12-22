Wochenhoroskop Stier: So wird diese Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Laut dem Wochenhoroskop für Stier vom 22.12. bis 28.12.2025 sollten sich Frau und Mann im Sternzeichen Stier ihre Kontakte in Beziehung und Partnerschaft für diese Horoskop - Woche bewusst aussuchen, um die nötigen Energiereserven für eine kommende Richtungsentscheidung zu sammeln.

Welchen Effekt die Sternenkonstellation auf Liebe, Beruf und Gesundheit hat, zeigen die gratis Horoskope für Stier :

Liebe und Partnerschaft



Singles spüren es förmlich: Liebesaction liegt in der Luft. In Herzensdingen sendest Du jedoch momentan widersprüchliche Signale aus - nicht gerade leicht für jemanden, der Dir nahe sein möchte. Ein Tag voller Harmonie, Fröhlichkeit und Schönheit erwartet Dich. Genieße diese Momente und bringe Deine Gefühle offen zum Ausdruck. Ungeduld und Entschlussmangel fördern die Harmonie allerdings nicht.

Gesundheit und Fitness

Wichtig ist jetzt, Deine Nerven zu schonen. Hast Du nicht längst vorgehabt, wieder einmal Deine Vorsorgeuntersuchungen zu erledigen? Gönne Dir einen Frischekick, das lockert auf und hebt Deine Stimmung. Der Druck lässt nach, und endlich geht es wieder bergauf.

Beruf und Finanzen

Ruhe Dich nicht zu lange auf Deinen Lorbeeren aus. Fasse neue Ziele ins Auge und gehe sie aktiv an. Beruflich wird sich einiges ergeben, achte auf Angebote und subtile Andeutungen. Du neigst derzeit dazu, Deine Kräfte zu überschätzen und impulsiv zu handeln. Meide Auseinandersetzungen. Dir fehlt momentan die Ruhe und Sachlichkeit, um wirklich erfolgreich zu kommunizieren.