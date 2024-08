Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 26.8. bis 1.9.2024

Die neue Horoskop -Woche für das Sternzeichen Waage steht an. Was Dir in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit bevorsteht und wie Du Dich gut darauf vorbereiten kannst, erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Waage vom 26.8. bis 1.9.2024.

Liebe und Partnerschaft

Du entdeckst neue, liebenswerte Seiten an Deinem Schatz. Es ist eine wunderschöne Zeit für Liebende, denn Du bist in der Lage, sinnlich und harmonisch auf Deinen Partner oder Deine Partnerin einzugehen und Deine Gefühle zu zeigen. Das Gefühlskarussell lässt Dich nicht mehr richtig los. Schöne und interessante Ziele für die Zweisamkeit kristallisieren sich langsam heraus.

Gesundheit und Fitness

Je ausgeglichener Deine Seele ist, umso wohler fühlt sich Dein Körper. Frische Dein Liebesleben auf, das bewirkt Wunder. Entspanne Dich und sammle Kraft für die kommenden Aufgaben. Habe den Mut, Dich offen über Deine Frustrationen auszusprechen, das schafft Erleichterung. Enorme Anforderungen an Deine Energie ziehen Phasen der Erschöpfung nach sich. Ein bisschen Entspannung muss eingeplant werden.

Beruf und Finanzen

Gehe alles in Ruhe an. Delegiere, wenn es geht, sonst bist Du ganz schnell erschöpft. Es gibt in der nächsten Zeit noch sehr viel zu tun. Du strebst nach Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein und der Umsetzung Deiner eigenen Wünsche. Nimm Dein Leben selbst in die Hand. Wenn Du alle Hintergründe kennst, kannst Du auftrumpfen. Du entdeckst einen Weg, wie Du schneller punkten kannst.