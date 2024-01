Liebeshoroskop Waage: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Waage-Liebeshoroskop ❤️ Welches Sternzeichen passt am besten zu Waage? Antworten im Partnerhoroskop 2024 ⭐ für Mann✓ & Frau✓ Jetzt auf TAG24!

Welche Sternzeichen-Partnerin oder welchen Sternzeichen-Partner zieht Waage 2024 besonders an? Das kostenlose Liebeshoroskop für Waage erklärt, wer am besten zu Waage (24. September bis 23. Oktober) passt. Lies, auf welche Liebesabenteuer Dich das Schicksal führt und finde so Dein Liebesglück. Hier gibt es die Partnerhoroskope aller Sternzeichen.

Dein kostenloses Waage-Liebeshoroskop 2024: Alles über Liebe, Flirts und Partnerschaft. © Adobe Stock/Oksana Smyshliaeva, TAG24/CB

Welches Sternzeichen passt laut Partnerhoroskop zu Waage?

Welche Sternzeichen passen zusammen? Mit welchem Sternbild Du als Waage laut Universum ein echtes Traumpaar bildest, verrät Dir das Partnerhoroskop für 2024. Solltest Du Dich in einer Beziehung mit einem anderen Sternzeichen befinden, dann zeigen Dir die Voraussagen mögliche Konfliktpotenziale in Eurer Partnerschaft. Waage passt am besten zu: Stier

Waage

Wassermann Du willst wissen, was in den Sternen zu den anderen Lebensbereichen geschrieben steht? Tauche mit den Horoskopen von TAG24 in die Welt der Astrologie ein.



Wer passt am besten zur Waage-Frau?

Du willst alles über Dein Liebesleben 2024 wissen? Im Liebeshoroskop für Waage erfährst Du, welche Sternzeichen besonders gut zu Dir passen. Waage und Widder

Sie kann nachgeben, aber nicht immer. Die Energien von Widder überfordern ihre Ausgeglichenheit. Das geht auf Dauer nicht gut. Waage und Stier Hier paaren sich Geschmack und Schönheitssinn, sowie Ausstrahlung und Sinnlichkeit. Die beiden bilden eine wunderbare Einheit. Waage und Zwilling Es fehlen die richtigen Kontaktpunkte. Keiner weiß so recht, was er will. Und dennoch harmonieren sie gut miteinander. Waage und Krebs Krebs wirkt verschlossen und doch liebenswert. Wenn sich die Waage-Frau entscheiden kann, dann wird ihr das Herz von Krebs zu Füßen liegen. Waage und Löwe Mit Löwe wird sie ein leichtes Spiel haben. Dieses Sternzeichen findet die liebenswürdige Geselligkeit und die Eleganz von der Waage-Frau hinreißend. Waage und Jungfrau Gute Umgangsformen, Hilfsbereitschaft und lockere Kontakte werden gerne gepflegt. Viel mehr aber ist nicht zu erwarten. Waage und Waage Sie ergänzen sich und passen in der Regel gut zusammen, vor allem in Liebesangelegenheiten. Gemeinsam schaffen sie alles. Waage und Skorpion Trotz Toleranz und Verständnis sind Differenzen nur schwer zu überbrücken. Die Eifersucht von Skorpion ist nichts für das Feingefühl der Waage-Frau. Waage und Schütze Dieses geschwätzige Sternzeichen schmeichelt der Waage-Frau zunächst sehr, denn mit Schütze wird es nicht langweilig. Lange hält die Romanze aber nicht an. Waage und Steinbock Steinbock könnte einiges für die Waage-Frau ordnen und ihr die Wege zum Erfolg ebnen. Doch ob sie diese wirklich gehen möchte, ist fraglich. Waage und Wassermann Mit Wassermann kann sie einfach eine schöne Zeit haben, fröhlich sein und die Dinge nicht so ernst nehmen. Das tut ihr gut. Waage und Fische Gerne hat die Waage-Frau Fische an ihrer Seite, denn dieses Sternbild macht kaum Probleme. Sie lässt Fische alle Träume und behält ihre Freiheit.

Die Sterne wissen, mit welchen Sternzeichen Du 2024 zusammen die große Liebe erleben kannst. © Unsplash/Nathan Dumlao

Wer passt am besten zum Waage-Mann?

Eine glückliche Partnerschaft ist Dein größter Wunsch? Welche Astropaare 2024 unter einem guten Stern stehen, liest Du in diesem Partnerhoroskop für Waage-Mann. Waage und Widder

Eine herrliche Romanze, die sich sehen lassen kann. Widder beschert Waage große Gefühle, zeigt ihm aber auch die kalte Schulter. Waage und Stier Mit Stier freut er sich des Lebens. Sie bummeln durch Geschäfte, genießen Kunst und Kultur und gönnen sich Gaumenfreuden. Waage und Zwilling Heiße Diskussionen vertreiben ihnen die Zeit, sie strahlen und lachen um die Wette. Aber das ist leider nicht von Dauer. Waage und Krebs Das wäre schon was für ihn, wenn da nicht immer die Stimmungsschwankungen von Krebs wären. Das verunsichert ihn immens. Waage und Löwe Die Würde und der strahlende Glanz von Löwe beeindrucken diesen Ästheten ungemein. Löwe schmust und schnurrt vertrauensvoll. Waage und Jungfrau Die höfliche, zurückhaltende Art von Waage wird dem kühlen und schönen Sternzeichen Jungfrau imponieren. Allerdings enttarnt Jungfrau schnell den Luftikus. Waage und Waage Sie ergänzen sich und erfreuen sich an den angenehmen Dingen des Lebens. Sie sind füreinander eine große Bereicherung. Waage und Skorpion Die beiden Charaktere passen kaum zusammen, es reicht für einen Flirt. Eine feste Beziehung steht unter keinem guten Stern. Waage und Schütze Das Temperament von Schütze zieht den Waage-Mann mit. Er folgt Schütze mit Freuden bis ans Ende der Welt und glänzt zusammen mit diesem Sternbild auf jeder Bühne. Waage und Steinbock Die zurückhaltende Art und die Knauserigkeit von Steinbock strengen den Waage-Mann an. Steinbock wiederum stößt die Unentschlossenheit von Waage sauer auf. Waage und Wassermann Eine Begegnung, die passt. Leben und leben lassen - dieses Motto verbindet sie. Die verstehen sich und genießen die Zeit. Waage und Fische Die Gefühlsausbrüche von Fische sind nicht sein Ding. Der Waage-Mann zieht an dem träumerischen Sternzeichen Fische vorbei und gibt sich dem Frohsinn hin.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Waage?