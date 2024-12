Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 9.12. bis 15.12.2024

Was kannst Du in der neuen Horoskop-Woche erwarten? Die Sterne haben Antworten für Dich. Warum Du in Sachen Liebe und Partnerschaft Dein Verhalten überdenken musst, was Dir gesundheitliche Probleme macht und wie es um Deine berufliche Situation steht - erfahre alles im aktuellen Wochenhoroskop für Waage vom 9.12. bis 15.12.2024.