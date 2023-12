Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 1.1. bis 7.1.2024

Dem kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 1.1. bis 7.1.2024 zufolge lässt e in strukturiertes und fest geplantes Leben keine Freiräume für glückliche Fügungen des Schicksals in Liebe, Gesundheit und Beruf. Die Sterne laden Frau und Mann im Sternzeichen Waage nächste Horoskop - Woche dazu ein, sich für Überraschungen zu öffnen.

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Dein Temperament zum Vorschein kommt, so solltest Du Dich doch lieber auf Mitgefühl und eine friedliche Einigung konzentrieren. Dein Schatz ist ganz angetan von Dir und liest Dir jeden Wunsch von den Augen ab. Argumentiere nicht nur mit dem Kopf, setze auch Gefühle ein. Paare legen jetzt Ziele für die Zukunft fest und halten zusammen.

Gesundheit und Fitness

Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab. Du solltest Leute treffen, mit denen Du lachen kannst. Mit der Gesundheit geht es langsam wieder aufwärts. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dich zurückziehen kannst. Suche Deinen Lieblingsplatz auf, lies ein Buch oder träume.

Beruf und Finanzen

Passe auf, dass Du nicht in falsche Projekte investierst, durchdenke Dein Vorgehen noch einmal ganz in Ruhe, bevor Du etwas unternimmst. Nimm Dir jetzt viel vor. Du begreifst schnell und setzt Vorhaben perfekt um. Glückliche Zufälle am Arbeitsplatz lassen Dich wieder an Dich glauben. Du ackerst im Job für zwei, damit schaffst Du Dir keine Freunde.