Jahreshoroskop 2024 Waage: Das erwartet Dein Sternzeichen im Sonnenjahr

Waage: 24. September bis 23. Oktober Steckt das Jahr 2024 voller Überraschungen oder verläuft Dein Leben in geordneten Bahnen? Die Lebensbereiche Liebe, Gesundheit, Beruf und Finanzen stehen unter dem Einfluss der Jahresregentin Sonne, welche Weiterentwicklung, Veränderung und Entfaltung bewirken kann. Wie sich das auf das Sternzeichen Waage auswirken kann, erfährst Du im kostenlosen Jahreshoroskop 2024. Hier gibt es die Jahreshoroskope aller Sternzeichen.

Horoskop Waage 2024 - Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2024 für Waage-Frauen? Die erste Zeit des Sonnenjahres verläuft schleppend, bis sich im Februar erste kleine Erfolge einstellen. Der Liebeshimmel strahlt direkt von Anfang an und schickt sie auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Der März bietet ihr mehrere Chancen auf erfolgreiche Vertragsabschlüsse. Venus wirkt sich positiv auf ihre Erfolgsbilanz aus. Sie verfügt über ein außergewöhnliches Verhandlungsgeschick und kann sich gut durchsetzen. Ihr berufliches Engagement zahlt sich dann aus. Ab April kann es zu Zerwürfnissen kommen. Mai und Juni bescheren ihr das Gefühl von Freiheit. Ihre Ausstrahlung kommt an und ihr Liebesleben in Fahrt. Im Sommer erlebt sie ein herrliches Urlaubsfeeling mit heißen Flirts, bis es im Herbst richtig ernst wird. Wie wird 2024 für Waage-Männer? Das Liebesleben gestaltet sich ganz nach seinem Geschmack. Er fühlt sich frei und lässt seinen ganzen Charme spielen. Er bekommt interessante Angebote und erkennt, dass Geld nicht alles ist. Im Karrieremonat Februar weiß er genau, was er will, und tritt selbstbewusst auf. Er handelt lösungsorientiert und steckt Rückschläge schnell weg. Die Sommermonate sorgen für eine prickelnde Zeit. Feste Paare wachsen enger zusammen. Singles treffen auf eine ganz besondere Liebe. Spannend wird es im August, wenn sich ein Urlaubsflirt festigt. Im Herbst lodert das Liebesfeuer lichterloh. Anfangs etwas zögerlich, packt er auch im Beruf neue Herausforderung an, macht auf sich aufmerksam und erhält im Spätherbst dafür seinen Lohn.

Waage-Frau: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Turbulente Einflüsse und ein Glückshoch halten sie ganz schön auf Trab. Mit Diplomatie und Toleranz wird sie ihrem Leben die optimale Richtung weisen. Aktives Handeln, stürmische Romanzen - dieses Jahr ist alles möglich. Es besteht die Gefahr, dass sie sich ihrer Wünsche und Bedürfnisse nicht immer ganz bewusst ist. Dann bleibt sie immer mal wieder auf der Strecke. Dafür glänzt sie bei gesellschaftlichen Auftritten. Beruflich wagt sie einen gewaltigen Sprung. Sie wird einige Hürden überwinden. Menschen, die Einfluss auf sie nehmen wollen, sind mit Vorsicht zu genießen. Romantische Liebesabenteuer sorgen im Sommer für viel Freude. Der Herbst verspricht Weitblick, Erfolg und ein wahres Glückshoch.

Astro-Jahresbarometer für die Waage-Frau

Liebe, Beruf und Gesundheit für Waage-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft Sie findet die Liebe, wenn sie ihren Gefühlen vertraut und öfter einmal die Gedanken ausschaltet. Aufregende Zerstreuung findet sie im April. Gleichzeitig macht ihr aber auch ihre Unsicherheit zu schaffen. Im Mai sollte die Waage-Frau sich etwas zurücknehmen, um Ärger und Stress zu vermeiden. So richtig beschaulich wird es im Juni. Da wird sie von der Muse geküsst und die Tage werden von der einen oder anderen Liebeserklärung gekrönt. Erotische Highlights bleiben im September mit Mars in der Waage nicht aus. Sie sprüht vor Leidenschaft. Venus verleiht ihr im Herbst eine besondere Ausstrahlung und verspricht ein herrliches Feeling. Erfolg und Finanzen Die ersten Monate verlaufen schleppend. Jetzt sollte sie nicht falsch entscheiden und nichts erzwingen, sondern einfach abwarten. Im Februar stellen sich erste kleine Erfolge ein. Der März eignet sich gut für gewinnbringende Vertragsabschlüsse. Jupiter steht im zweiten Halbjahr besonders günstig und Venus wirkt sich positiv auf ihre Erfolgsbilanz aus. Es lässt sich einiges unter Dach und Fach bringen. Sie entwickelt bei Verhandlungen ein außergewöhnliches Geschick und kann sich durchsetzen. Im Job zeigt sie ihr volles Potenzial und wird für ihr Engagement belohnt. Dann können auch berufliche Veränderungen ins Auge gefasst werden. Gesundheit und Fitness Etwas lustlos startet sie ins Jahr 2024. Auf ihrer Agenda stehen viele gute Vorsätze, aber sie weiß nicht so recht, wie sie diese umsetzen soll. Ablenkungen warten an jeder Ecke. Im Frühjahr bringt sie die nötige Konzentration auf. Die Themen Ernährung und Fitness stehen auf dem Programm. Maßvoll sollte sie sich an ihr Ziel herantasten. Kleine Ruhepausen wirken Wunder und der Aufenthalt in der Natur stärkt die Seele. Auf Städtereisen und im Kurzurlaub erweitert sie ihren Horizont. Sie fühlt sich richtig wohl. Im Herbst merkt sie, dass sie langsam in Topform kommt. Wichtig ist dabei, achtsam mit sich umzugehen und den eigenen Gedanken Raum zu geben.

Stärken und Schwächen der Waage-Frau

Charme und Schönheitssinn sind ihre Begleiter - sie wird sehr schnell ausgenutzt. Sie ist eine unverbesserliche Optimistin, die auch nach Rückschlägen nicht den Kopf hängen lässt. Ihr Charme und ihre Intelligenz sind beeindruckend. Das bringt ihr aber auch Neider. Wenn es etwas gibt, wovon sie sich absolut überfordert fühlt, ist es die Notwendigkeit, Entscheidungen treffen zu müssen. Obwohl sie äußerlich ruhig und gelassen wirkt und nach Ausgeglichenheit strebt, ringt sie ständig um ihr inneres Gleichgewicht. Kleine Erschütterungen genügen, um sie aus der Balance zu bringen. Das macht sie unstet und unsicher. Sie ist abhängig vom Zuspruch und der Anerkennung ihrer Mitmenschen. Was sie stark macht: Charme, Schönheitssinn und guter Geschmack beglücken die Sinne. Ohne große Anstrengung ist sie jeder anspruchsvollen Aufgabe gewachsen und zeigt Diplomatie und Feingefühl. Ihr großzügiger Charakter macht sie sehr tolerant. Enge zwischenmenschliche Beziehungen wie Freundschaft, Ehe und Partnerschaft haben für sie einen großen Stellenwert. Ihr Talent liegt darin, die goldene Mitte zu finden. Verständnisvoll und gutmütig kümmert sie sich um ihre Familie. Auch in kritischen Situationen strahlt sie Gelassenheit und Ruhe aus. Mit ihrer herzlichen und hilfsbereiten Art ist sie wie geschaffen fürs Teamwork. Was sie schwach macht: Endgültige Entscheidungen trifft sie nur ungern. Sie will Fehler und daraus entstehende Unannehmlichkeiten vermeiden und wartet lieber ab. Das lässt sie unglaubwürdig und unzuverlässig erscheinen. Durch ihre Stimmungsschwankungen tun sich andere schwer, sie einzuschätzen. Mal ist sie agil, mal zurückgezogen. Sie verfügt nur über begrenzte Energiereserven, ist insgeheim sehr selbstkritisch und verwendet viel Kraft darauf, im Mittelpunkt zu stehen, geachtet und anerkannt zu werden. Dadurch besteht bei ihr immer wieder das Risiko, in ein tiefes Gefühlsloch abzugleiten. Wenn sie nicht lernt "Nein" zu sagen, wird sie immer wieder ausgenutzt. Diese Dame ist immer ein bisschen in sich selbst verliebt und verlangt daher auch, von anderen bewundert und geliebt zu werden. Fazit: Im Jahr 2024 bekommt die Waage-Frau den starken Einfluss des Herrscherplaneten Sonne zu spüren, denn das Universum fordert sie heraus, sich in jedem Lebensbereich weiterzuentwickeln. Ob das Jahr ein Erfolg wird, hängt von ihrer realistischen Selbsteinschätzung, ihrer Risikobereitschaft und dem Willen, ihre Ziele ernsthaft in Angriff zu nehmen, ab.

Waage-Mann: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Taktvoll und erfolgreich tanzt er über das gesellschaftliche Parkett. Ihn erwartet ein Jahr voller Wendungen. Unerwartete Möglichkeiten und Herausforderungen stehen ihm bevor. Er muss Entscheidungen treffen und sollte nicht zögerlich sein. Man schätzt ihn als klaren, kompetenten Ansprechpartner. Das kommt ihm geschäftlich und beruflich entgegen. Er strebt nach Freiraum und möchte sich nicht immer in die Karten schauen lassen. Schnell kann er andere von sich überzeugen und kurze Zeit später sein Ass aus dem Ärmel ziehen. Im Mai lässt ihn die Liebe auf Wolke Sieben schweben und im Juli bringt er seine Finanzen ins Lot. Das alles fällt ihm nicht so einfach in den Schoß, er muss viel dafür tun.

Astro-Jahresbarometer für den Waage-Mann

Liebe, Beruf und Gesundheit für Waage-Männer

Liebe, Flirt, Partnerschaft Das Liebesleben gestaltet sich nach seinem Geschmack. Er fühlt sich frei, setzt klare Signale und lässt seinen ganzen Charme spielen. Venus und Mars sorgen für eine aufregende und prickelnde Zeit. Singles halten Ausschau und treffen im Mai auf eine ganz besondere Liebe. Juni und Juli halten innige Momente für ihn bereit. Feste Paare spüren einen wunderschönen Aufwind. Spannend wird es im August, wenn sich ein Urlaubsflirt festigt. Er versprüht Lebensfreude und genießt es, der Hahn im Korb zu sein. Im Herbst lodert das Feuer der Liebe lichterloh. Bei tiefsinnigen Gesprächen und romantischer Zweisamkeit blüht er richtig auf. Erfolg und Finanzen Er bekommt interessante Angebote und erkennt, dass Geld nicht das Allheilmittel ist. Der Februar ist sein Karrieremonat. Er fühlt sich bestärkt und weiß genau, was er will. Dieses Selbstbewusstsein ist von Vorteil. Er handelt lösungsorientiert und steckt im März und April Rückschläge schnell weg. Im Mai zaudert er noch etwas, doch die nächste Chance wartet bereits auf ihn. Voller Energie packt er die neue Herausforderung an und macht so auf sich aufmerksam. In Sachen Geld und Karriere zeigt er im Juli besonderes Geschick. Er wirkt glaubwürdig, hält sich nicht zurück und punktet mit klugen Argumenten. Das zahlt sich im Spätherbst aus. Gesundheit und Fitness Abstrampeln will er sich nicht. Lieber genießt er die Entspannung auf der Massageliege und lässt sich verwöhnen. Allgemein ist er das ganze Jahr gut gelaunt. Seine Zipperlein steckt er weg, ohne zu klagen. Mit Freunden ist er gerne in der Natur unterwegs und legt danach viel Wert darauf, einzukehren und gut zu speisen. Plauderstunden in gepflegten Kreisen erfreuen sein Gemüt. Und wenn die Liebe ihm dann auch noch wohlgesinnt ist, blüht er so richtig auf. Im Hochsommer fühlt er sich besonders wohl. Mars füllt seine Energiereserven auf und das Sonnenjahr trägt seinen Teil ebenso dazu bei. Da kann eigentlich nichts schiefgehen.

Stärken und Schwächen des Waage-Manns