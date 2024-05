Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 27.5. bis 2.6.2024

Liebe und Partnerschaft

Endlich erhältst Du den richtigen Durchblick. Lege ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag und falle nicht mit der Tür ins Haus. Du genießt es, im Mittelpunkt zu stehen und Komplimente zu empfangen. In der kommenden Zeit hast Du mit Stolpersteinen zu rechnen, die es zu umgehen gilt. Nicht immer fliegt einem alles zu, man muss etwas tun dafür! Du suchst beim Partner Verständnis, Geborgenheit und Zärtlichkeit.

Gesundheit und Fitness

Empfindliche Körperstellen solltest Du je nach Witterung gut schützen. Es ist Dein gutes Recht, Dich von allem zurückzuziehen und auszuspannen. Gehe zum Tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele. Alles top. Achte trotzdem darauf, Dich nicht zu überanstrengen.

Beruf und Finanzen

Mit dieser Einstellung kannst Du beruflich keinen Blumentopf gewinnen. Du fühlst Dich wohl in Deiner Haut, bist zuversichtlich und wie Du bestimmt weißt, wirkt eine positive Haltung wie ein Echo. Mit Deinem Tatendrang und Enthusiasmus stürzt Du Dich am liebsten in die Arbeit. Alles andere vergisst Du. Das ist der falsche Weg. Hindernisse und Höhepunkte wechseln sich ab. Das wird auf Dauer anstrengend. Am Ende aber machst Du das große Plus.