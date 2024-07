Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 29.7. bis 4.8.2024

In der nächsten Horoskop -Woche könnte Dir ein großes Lob von Deinem Chef bevorstehen! Worauf Du achten solltest und wie es in Sachen Liebe und Gesundheit in Zukunft für Dich aussieht, erfährst Du in unserem kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 29.7. bis 4.8.2024.

Liebe und Partnerschaft

Male keine Bilder, mache einfach das, was Dir das Herz befiehlt. Bleibe ruhig, wenn Dir jemand Gefühle offenbart. Sei im Bett und beim Flirten etwas experimentierfreudiger. Du bist immer von gesunder Neugier erfüllt und willst den Dingen auf den Grund gehen. Das gefällt anderen nicht immer.

Gesundheit und Fitness

Niemandem wird etwas geschenkt. Du willst einen schönen, gesunden Körper? Dann raus in den Wald und joggen. Dein Ehrgeiz hilft Dir. Eine Instanz in Dir will genießen und schlemmen, mache dies bitte mit Maß und Ziel. Entschlacke und entgifte Deinen Körper einmal gründlich. Manchmal bist Du zu bequem. Daher sind keine sportlichen Höchstleistungen zu erwarten. Gehe mal spazieren, auch im Regen.

Beruf und Finanzen

Es läuft beruflich richtig an, was willst Du denn noch mehr? Trotz Deines Einsatzes für ein idealistisches Weltbild, vergiss nicht, mit den Füßen am Boden zu bleiben. Du gehörst zu den absoluten Gewinnern und solltest Dich nicht verstecken. Bleibe aktiv und mache weiterhin etwas für Dein Glück. Wenn eine Sache total verfahren ist, solltest Du für Klarheit am Arbeitsplatz sorgen.