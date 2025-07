Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 28.7. bis 3.8.2025

Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben liegt in Harmonie aus Liebe, Gesundheit und Beruf: In der nächsten Horoskop -Woche stehen Waage-Mann und Waage-Frau vor der Aufgabe, dieses Gleichgewicht für jeden Lebensbereich zu finden. Dein kosmischer Berater, das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 28.7. bis 3.8.2025 hilft Dir bei der Suche.

Wirf einen Blick in die Zukunft für Dein Sternzeichen Waage :

Liebe und Partnerschaft



Wenn Du Dich von Gefühlen leiten lässt, wirst Du ganz schnell auf der rosaroten Wolke schweben. Ein Absturz bereitet Schmerzen. Wenn in Deiner Beziehung etwas fehlt, solltest Du Deinen Partner oder Deine Partnerin darauf ansprechen. Nimm Situationen, die sich nicht ändern lassen, lieber gelassen hin und warte ganz in Ruhe ab, es lohnt sich! Verdruss in der Liebesbeziehung solltest Du schleunigst bereinigen, und zwar mit Offenheit und Respekt. Dann ist die Stimmung gleich besser.

Gesundheit und Fitness

Das Universum liefert viel Kraft - ideal, um Dich im Fitnessstudio richtig auszutoben. Vorsicht bei zu viel Medikamentenkonsum. Übertreibe es nicht mit Deiner gesunden Ernährung! Deine beste Energiequelle ist zurzeit Dein Zuhause.

Beruf und Finanzen

Besinne Dich auf Deine Energie und auf Deine Fähigkeiten. Besonders im Umgang mit Partnern und im Gespräch bei der Arbeit kannst Du Dein Wissen wunderbar und fördernd einsetzen und anbringen. Dein Team schätzt Deine Fähigkeiten und arbeitet gerne mit Dir zusammen. Du musst keine Heldentaten vollbringen, um Dich über Erreichtes freuen zu können. Auch kleine Erfolge verdienen es, gewürdigt zu werden.