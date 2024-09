Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 9.9. bis 15.9.2024

Waagen sind friedliebend und ehrlich, heißt es in der Astrologie. Doch was sagt Dein Wochenhoroskop für Waage vom 9.9. bis 15.9.2024 voraus? Auf TAG24 erfährst Du, mit welchen Chancen, Veränderungen und Gefühlen Du in der nächsten Horoskop -Woche rechnen musst.

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du jetzt Amok läufst, Dein Partner oder Deine Partnerin hat sich erstmal zurückgezogen. Eine neu erwachende Leidenschaft fördert Deine Beziehung. Wirf nicht sofort die Flinte ins Korn, wenn eine Beziehung nicht so läuft, wie Du es Dir wünschst. Sprich mit Deinem Schatz. Sorge für mehr Erholungsstunden oder mache endlich den lang verdienten Urlaub. Eine interessante Reisebekanntschaft wartet auf Dich.

Gesundheit und Fitness

Mit Deinen Fähigkeiten und Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Also aufpassen und alles maßvoll genießen. Gehe in die Natur, walke Deine negativen und trüben Gedanken weg. Vergiss die Sorgen und Lasten des Alltags und suche in der Freizeit Ruhe und Erholung in der Beschäftigung mit Deinen Hobbys. Deine diversen Zipperlein solltest Du endlich mal auskurieren.

Beruf und Finanzen

Es gelingt Dir, Deine Vielfältigkeit gezielt einzusetzen. Du weißt, was Du willst und kannst, bist pflichtbewusst und diszipliniert. In der Gruppe, in der Du tätig bist, kannst Du Dich nun mit Deiner ganzen Kraft einbringen und ihr dadurch zu mehr Ansehen verhelfen. Du kannst zurzeit viele Dinge in die Tat umsetzen, aber trotzdem solltest Du mit Deinen Kräften haushalten. Morgen ist auch noch ein Tag.