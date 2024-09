Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 23.9. bis 29.9.2024

Das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 23.9. bis 29.9.2024 möchte eine Hilfestellung sein. Die nächste Horoskop -Woche ist sehr durchwachsen. Worauf alle Waage-Geborenen jetzt achten müssen, steht in den Sternen geschrieben. Astrologen haben es in Dein Horoskop gebracht.

Liebe und Partnerschaft

Prüfe unbedingt Dein eigenes Verhalten. Sieh nicht alles zu streng, dann wird man auch mit Dir Nachsicht haben. Eine erotische, beglückende Zeit, vor allen Dingen Singles punkten richtig. Du bist träge und schlapp und jede aufkeimende Unternehmungslust ist jetzt Gold wert. Motiviere Dich mit kleinen Sonderaktionen. Wie wäre es, wenn Du Deinen Schatz mit einem kleinen Geschenk überraschen würdest?

Gesundheit und Fitness

Versuche, ganz schnell mit Deinen Gefühlen ins Reine zu kommen. Dein körperliches Befinden ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen, treibe mehr Sport! Lasse Dich unbedingt voll und ganz auf das ein, was Du gerade tust. Stärke mit Optimismus Deine Körperabwehr! So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung, denke an Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Es gelingt Dir nicht viel. Jeder Termin gestaltet sich schwieriger als ursprünglich geplant. Da braucht man schon gute Nerven. Begegnungen mit anderen, auch fremden Menschen, gewinnen einen vertraulichen und innigen Charakter. Nicht leichtgläubig werden! Inspiriert von ganz neuen Plänen entwickelst Du endlich den Mut das zu tun, was Dir schon immer vorschwebte. Lasse Dich nicht davon abbringen. Du bist schlau und rückst Deine Vorteile ins rechte Licht.