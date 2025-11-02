Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

In der nächsten Horoskop -Woche strotzen Waage-Männer und Waage-Frauen nur so vor Gefühlen. Mit etwas mehr Mut kann es auch beruflich vorwärtsgehen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 3 .11. bis 9.11.2025 offenbart die Tipps der Astrologie für Dein Sternzeichen.

Liebe und Partnerschaft

Durch Deine feine Art ist es ganz natürlich, dass Du schnell Kontakte knüpfen kannst und allseits beliebt bist. Singles sollten nicht zögern, sondern endlich zugreifen, besser wird es nicht. Im Moment zweifelst Du stark an Dir. Bestehe auf klare Verhältnisse und scheue Dich nicht vor einer Aussprache. Du musst nicht immer alles in Erfahrung bringen wollen. Lasse Deinem Schatz seine kleinen Geheimnisse. Vertraue!

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, Deine Nerven flattern jetzt schon. Der Druck lässt nach, es geht endlich wieder bergauf. Du traust Dir jetzt viel zu und bist am Wettkampf und besonders an körperlicher Betätigung aller Art interessiert. Übertreibe es nicht! Es wird Dir guttun, Dein künstlerisches Hobby zu pflegen.

Beruf und Finanzen

Stress ist unnötig. Du musst Dich entscheiden, was wichtig ist. Gehe alles in Ruhe an. Delegiere, wenn es geht, sonst bist Du ganz schnell erschöpft. Es gibt in der nächsten Zeit noch sehr viel zu tun. Aus einer inneren Überzeugung heraus bist Du erfolgreich, wirkst auf andere gewinnend und kannst Deine Ziele umsetzen und erreichen. Du hast oft Angst, Dich den harten Anforderungen des Lebens auszusetzen. Tue es trotzdem, jeder noch so kleine Erfolg bringt Dich weiter.