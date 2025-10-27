Wochenhoroskop Waage: So wird die neue Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Die aktuellen Mondenergien schenken Dir in der neuen Horoskop -Woche Stärke. Dennoch solltest Du Deine Gesundheit im Auge behalten. Was Deine Liebeschancen angeht, solltest Du Dir ganz genau anhören, was das Wochenhoroskop für Waage vom 27.10. bis 2.11.2025 zu sagen hat, damit Du in Zukunft glücklich bist.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner bzw. Deine Partnerin wird Deinen Vorstellungen nicht zustimmen. Manchmal erschrickst Du über die Heftigkeit der Gefühle, die Du empfinden kannst. Habe den Mut, zu zeigen, wer Du wirklich bist. Halte Dein Herz fest, jemand könnte nur mit Deinen Gefühlen spielen! So begehrenswert wie Du zurzeit bist, warst Du schon lange nicht mehr.

Gesundheit und Fitness

Zuviel Stress hinterlässt schnell Spuren. Wenn Du jetzt nicht aufpasst, setzt jede Kalorie ganz schnell an. Wichtig ist jetzt, dass Deine Nerven geschont werden. Ausgleichsgymnastik stärkt Deinen Rücken.

Beruf und Finanzen

Eine gute Zeit, um eine Kurskorrektur in den Lebenszielen vorzunehmen. In Deinem Eifer kann es passieren, dass Du Dich selbst wieder einmal für den Wichtigsten hältst und anderen Menschen eine Art Statistenrolle zuschiebst. Das wesentliche Ziel eines Vorhabens muss nicht das Ergebnis sein. Viel spannender könnte sich der Weg dahin erweisen. Du investierst Herzblut in Deinen beruflichen Aufgabenbereich. Das kommt gut an.