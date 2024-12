Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 23.12. bis 29.12.2024

Wie schaffen es Waage-Frauen und Waage-Männer, ein ausbalanciertes Leben zu führen? Wo sollten in den Bereichen Liebe, Gesundheit und Beruf die Prioritäten liegen? Das Wochenhoroskop für Waage vom 23.12. bis 29.12.2024 weiß Rat. Erfahre hier, wie Du in der nächsten Horoskop-Woche Deine mentalen, emotionalen und körperlichen Ressourcen am besten einsetzt.