Wochenhoroskop für Wassermann: So wird die neue Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

Selbst wenn es in der neuen Horoskop -Woche für Dein Sternzeichen in einem Lebensbereich vielleicht nicht so gut läuft, solltest Du nicht gleich an Deinem Schicksal zweifeln. Die Sterne erinnern Dich im Wochenhoroskop für Wassermann vom 1.12. bis 7.12.2025 daran, dass das Leben viel Schönes in Liebe, Freizeit und Beziehungen zu bieten hat.

Es gibt vieles, das wir über die Zukunft nicht wissen. Doch die Horoskope für Wassermann bringen Licht ins Dunkel:

Liebe und Partnerschaft

Brisante Begegnungskonstellation für Singles. Es knistert an allen Ecken und Enden. Aus einer Beziehung kann jetzt eine dauerhafte Verbindung werden, wenn Du nur willst. Werde Dir klar über Deine Motive. Wovon Du in der Liebe insgeheim träumst, kann wahr werden. Verschaffe Dir die Ruhe und Zurückgezogenheit, die Du zurzeit brauchst. Du hast schon zu lange unter großer Anspannung gestanden.

Gesundheit und Fitness

Mache einige Tage Urlaub und erhole Dich einmal richtig. Ein Stimmungstief kann sich jetzt durch eine allgemeine Abwehrschwäche in einer Erkrankung äußern. Bewahre einen kühlen Kopf. Gewichtsschwankungen sind möglich, achte auf Deine Ernährung. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen.

Beruf und Finanzen

Endlich kannst Du Projekte, die Du schon lange planst, in die Tat umsetzen - selbst lästige Arbeiten gehen Dir schnell von der Hand. Genieße und verzeihe, in der Liebe gibt es nichts Schöneres. Verpasse nicht den Zeitpunkt, an dem Du mit dem Träumen aufhören und Dich wieder den konkreten Aufgaben des Alltags stellen solltest. Bevor Du auf Dein Ziel losstürmst, überlege genau, was Du erreichen willst!