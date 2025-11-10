Wochenhoroskop Wassermann: So wird die aktuelle Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

Das Wochenhoroskop schenkt Dir eine wegweisende Prognose, mit der Du Dein Leben bewusster gestalten kannst. Die Sterne geben dem Sternzeichen Wassermann in der aktuellen Horoskop -Woche Hinweise für die Woche, halte die eigenen Gefühle in Schach. Diese Energie wendet sich sonst gegen Dein eigenes Herz. Nutze das gratis Wochenhoroskop für Wassermann vom 10.11. bis 16.11.2025, um die Harmonie in Deinem Leben zu erhalten.

Welche Geheimnisse die Sterne noch über die Zukunft von Wassermann preisgeben, erfährst Du unter :

Liebe und Partnerschaft



Du bist Dir mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin nicht einig, daher könnt ihr momentan auch nicht richtig durchstarten. Schmeichelnd wirst Du umworben, doch Du ahnst, dass es nicht ernst gemeint ist. Plane nicht zu viel, sonst verpasst Du schöne Augenblicke. Herzliche und innige Stunden erwarten Dich am Wochenende.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich. Du bist sportlich momentan nicht so aktiv, deshalb könnte Muskelkater auftreten. Ansonsten sind keine gesundheitlichen Probleme zu erwarten. Du fühlst Dich fit und leistungsfähig. Vielleicht könntest Du etwas mehr Sport treiben. Deinen Rücken solltest Du mal wieder etwas schonen.

Beruf und Finanzen

Deine Karrierechancen steigen, je gelassener Du bleibst. Durchhaltevermögen und Konzentrationsfähigkeit erleichtern Deinen Arbeitsalltag. Die Zeit für den großen beruflichen Auftritt ist noch nicht gekommen. Bescheidenheit ist gerade gefragt, statt direkt massives Loslegen. Jeder ist ehrlich, neutral und objektiv zum jeweils anderen, Kompromisse erzielt man jetzt viel leichter. Insgesamt also eine effektive Phase.