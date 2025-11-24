Wochenhoroskop Wassermann: So wird die aktuelle Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Eine Liebeswoche wird die aktuelle Horoskop -Woche vielleicht nicht gerade, aber dafür schenken Dir die Sterne und Planeten einiges an Energie - körperlich geht es Dir super! Für die anderen Lebensbereiche hält das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 24.11. bis 30.11.2025 spannende Hinweise für die Zukunft bereit.

Liebe und Partnerschaft

Ein herausfordernder Aspekt signalisiert, dass Du Probleme hast, Dich unter Kontrolle zu halten. Lasse Dich nicht aus der Reserve locken. Freue Dich auf harmonische Stunden mit Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin. Dein Schatz hofft auf Deine Unterstützung, höre ihm also gut zu. Führe ein Tagebuch, wenn Du nicht weißt, was Du tun sollst. Versuche auch, über Deine persönlichen Ziele zu schreiben.

Gesundheit und Fitness

Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen. Spitzenkondition, jetzt hängst Du alles problemlos ab. Der heutige Tag kann für empfindliche Menschen recht anstrengend sein. Du darfst Dich nicht übernehmen. Teile Deine Kräfte sorgfältig ein. Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus.

Beruf und Finanzen

Bastle ruhig weiter ehrgeizig an Deinem Erfolg! Kaum ist eine Aufgabe erledigt, kommt die nächste Herausforderung auf Dich zu. Du stellst hohe Ansprüche und zeigst einen unbeirrbaren Blick für Qualität. Kleine Rückschläge sind möglich, lasse Dich nicht entmutigen.