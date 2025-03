Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 10.3. bis 16.3.2025

Geduld und mehr Achtsamkeit sollten für Dein Sternzeichen in der aktuellen Horoskop -Woche im Fokus stehen. Dann wird Deine Zukunft in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit von Glück und Erfolg geprägt sein. Mehr aus dem Bereich der Astrologie erfährst Du jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 10.3. bis 16.3.2025.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dich voll und ganz hingibst, kannst Du die Liebe richtig genießen. Wenn Du nicht so stur wärst, könntest Du jetzt im siebten Himmel schweben. Erkenne doch endlich, wie wichtig Dir eine gute Beziehung ist. Jetzt kommt es darauf an, wie geschickt Du Deinen eigenen Willen einsetzt. Die Tage bringen viel Energie und Tatkraft und Du gehst frisch drauflos. Nimm Ratschläge von Deinem Schatz an. Du selbst bist zwar auf dem richtigen Weg, doch Du überschaust nicht alles.

Gesundheit und Fitness

Jetzt geht es Dir deutlich besser. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an. Ein Auf und Ab von aktiven Phasen, aber auch Momenten, in denen Du Dich auf Deine Couch wünschst. Das macht ganz schön zu schaffen. Ruhe Dich öfter aus, Deine Nerven brauchen Erholung. Achte auf Deine Gesundheit und sorge für einen angenehmen Ausgleich. Zu viele Probleme im Kopf tun Dir nicht gut.

Beruf und Finanzen

Dir steht beruflich eine chancenreiche Zeit bevor. Nutze das für Dich. Widme Dich den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Du Dich der Arbeit hingibst, wird sie Dir nicht lästig werden. Zögere nicht und ergreife die angebotene Hand. Erst wenn Du lästiges erledigt hast, kannst Du richtig entspannen. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen!