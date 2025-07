Wochenhoroskop Wassermann: So wird die aktuelle Woche vom 21.7. bis 27.7.2025

Durch die Sternenkonstellation in dieser Horoskop -Woche bietet sich Frau und Mann im Sternzeichen Wassermann die Chance, die eigenen Grenzen in Liebe, Gesundheit und Beruf zu erkennen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 21.7. bis 27.7.2025 verschafft Dir Klarheit in jedem Lebensbereich.

Liebe und Partnerschaft

Wieder einmal hängt der Haussegen schief. Man erwartet, dass Du Dich mehr in die Partnerschaft einbringst. Wähle die sanfte Tour. Klammere nicht so sehr, Du erdrückst damit Deinen Schatz. Du weißt genau, was Du an Deinem Lieblingsmenschen hast, alles verläuft harmonisch. Dein Seelenverwandter zieht sich beleidigt zurück, wenn Du ihm nicht mehr Aufmerksamkeit schenkst.

Gesundheit und Fitness

Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Mache der Müdigkeit mit einem gezielten Fitnessprogramm den Garaus. Gymnastik, frische Luft und gesunde Kost wirken Wunder! Deine Ernährung trägt nicht gerade zur Erhaltung der Gesundheit bei. Falls Du gerade Urlaub machst, solltest Du viel Ruhe einplanen und Deinen Körper nicht mit einem übertriebenen Ausdauerprogramm belasten.

Beruf und Finanzen

Ein hoher Kraftpegel sprengt fast Deinen Rahmen. Das bringt Dich voll auf Touren. Du powerst drauflos und fühlst Dich dabei richtig wohl. Du fühlst Dich erleichtert, denn Du hast Dich endlich einer sehr unangenehmen Aufgabe entledigt. Dein Optimismus kommt wieder. Bei Deinen genialen Strategien hast Du mal wieder die Nase ganz vorn. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn Dein beweglicher Geist bereits wieder im Reich des Unmöglichen umherwandert.