Wochenhoroskop Wassermann: So wird die neue Woche vom 14.7. bis 20.7.2025

Für Single-Mann und Single-Frau im Sternzeichen Wassermann stehen die Liebessterne in der aktuellen Horoskop - Woche gut. Die kosmischen Energien steigern ihre Attraktivität. Im Wochenhoroskop für Wassermann vom 14.7. bis 20.7.2025 erfährst Du außerdem, ob in Gesundheit und Beruf ebenso positive Effekte zu erwarten sind.

Liebe und Partnerschaft

Achte liebevoll auf die Bedürfnisse Deines Partners bzw. Deiner Partnerin. Dadurch wird sich Freude und Harmonie zwischen Euch ausbreiten und festigen. Erwarte auf Deine Fragen keine sofortigen Antworten, gute Dinge brauchen Zeit zum Reifen. Deine Neugier wird bald gestillt. Jetzt sind Geduld, Ausdauer und etwas Voraussicht gefragt. Um Deine eigenen Interessen zu stärken, solltest Du mit Klugheit handeln. Was willst Du wirklich? Du kannst nicht immer auf zwei Hochzeiten tanzen, Dein Verhalten wird langsam zur Zumutung für Deine Beziehung.

Gesundheit und Fitness

Ein gewisser Bewegungsdrang ist da, zögere nicht, ihn auch in die Tat umzusetzen. Regelmäßiger Sport würde Deinem Körper guttun. Finde die richtige Balance zwischen Aktivität und Ruhe. Natürlich weißt Du, wie wichtig Bewegung ist, warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Alltag haben. Wenn Du erste Krankheitssymptome spürst, überlege, ob Dein Unwohlsein vielleicht auch seelische Ursachen hat.

Beruf und Finanzen

Es mangelt Dir derzeit an Entscheidungskraft. Auch der Draht zum Chef war schon besser, aber lasse Dich nicht entmutigen, bleibe auf Kurs! Logik spielt eine große Rolle in Deinem Leben und Du verfügst über technisches Verständnis. Du hast das Gefühl, nur von Widersachern umgeben zu sein, vielleicht bist Du aber auch selbst jemand, vor dem man sich in Acht nimmt. Du bist gut gelaunt und vergnügt, so kannst Du Deine Probleme clever lösen. Bleibe wachsam, jemand könnte gegen Dich arbeiten.