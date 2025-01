Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 20.1. bis 26.1.2025

Venus, Jupiter, Merkur und Co. weisen Dir den Weg durch die neue Horoskop -Woche. Mit der Hilfe des Universums verpasst Du Dir den nötigen Motivationsschub, um die Hürden des Lebens zu überwinden. Finde jetzt heraus, was das aktuelle Wochenhoroskop für Wassermann vom 20.1. bis 26.1.2025 für Dein Sternzeichen bereithält.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin zieht sich immer mehr zurück, und Du scheinst das nicht zu bemerken. Nichts ist so stark wie die Liebe. Lasse alles, was Du tust, in Liebe geschehen, und Du wirst es tausendfach wieder zurückbekommen. Bringe kleine Gesten in den Alltagsstress mit ein – vielmehr Zeit für die Liebe hast Du nicht.

Gesundheit und Fitness

Tue mehr, um fit zu bleiben. Du sehnst Dich stark nach Harmonie, also tue etwas dafür! Iss, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel. Lasse Dein Bett auf Störungen untersuchen.

Beruf und Finanzen

Als Einzelkämpfer machst Du keine gute Figur. Dein Charme und Deine Überredungskunst werden nicht jeden überzeugen. Finde Dich damit ab, dass Du die anderen nicht umstimmen kannst. Du hast ein Gefühl der Kraft und Unternehmungslust. Lasse Dich wegen kleiner Startschwierigkeiten nicht entmutigen. Durch Fortbildung kannst Du die Weichen für neue Möglichkeiten im Berufsleben stellen. Dein Geist ist rege, das Lernen fällt Dir leicht, jetzt klappt es.