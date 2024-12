Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 30.12.2024 bis 5.1.2025

Auch in der kommenden Woche stehen Dir die Sterne als Begleiter und Berater zur Seite. Was erwartet Dich in der neuen Horoskop-Woche? Erfahre im aktuellen Wochenhoroskop für Wassermann vom 30.12.2024 bis 5.1.2025 alles rund um die Bereiche Liebe, Gesundheit und Beruf. Wie wirkt sich der Jahresbeginn astrologisch auf Dich aus? Begleitet Dich diese Woche die Dunkelheit oder das Licht?