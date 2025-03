Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 31.3. bis 6.4.2025

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du bei Deinem Schatz manchmal die Zärtlichkeit vermisst, dann mache selbst den ersten Schritt. Vielleicht bedarf es nur des Anstoßes. Heiße Flirts, besonders für Singles. Ein Traumpartner oder eine Traumpartnerin kommt in Sicht. Sei nicht so wählerisch, dann kann es diesmal richtig funken. Sowohl Singles also auch Paare können sich auf viel Romantik freuen. Singles sollten in den nächsten Tagen auf keinen Fall zu Hause bleiben, sondern hinausgehen und ihren Charme versprühen.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich etwas schlapp und solltest mehr trinken. Dein hohes Energieniveau bekommt Dir so richtig gut. Bringe Deine innere Anspannung nicht nach außen, sondern tue Dir etwas Gutes. Dann kommst Du wieder mehr ins Gleichgewicht. Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf.

Beruf und Finanzen

Du siehst die Dinge vollkommen richtig, dadurch gelingt Dir der Durchbruch. Nimm jetzt die Aufgaben in Angriff, vor denen Du bisher zurückgescheut bist. Geschickt fädelst Du mal wieder geschäftlich und beruflich neue Kontakte ein. Du bist viel zu sehr der Meinung, dass es ohne Dich nicht geht. Du täuschst Dich!