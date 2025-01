Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 6.1. bis 12.1.2025

Wird die neue Horoskop -Woche für Dein Sternbild Wassermann ein Erfolg oder musst Du mit Rückschlägen rechnen? Was Deinem Sternzeichen vorherbestimmt ist und ob Du an Deinem Schicksal noch etwas ändern kannst, verrät Dir das aktuelle Wochenhoroskop für Wassermann vom 6.1. bis 12.1.2025.

Liebe und Partnerschaft

Es ist für Dich leicht, Harmonie und Zufriedenheit zu vermitteln, da Dein gesamtes Denken und Fühlen sehr ausgeglichen ist. Unverhofft kommt oft, auch in der Liebe. In Deiner Beziehung kommt es heute zu einer Annäherung. Liebe wird großgeschrieben, und Du wirst ganz deutlich spüren, was Dich glücklich macht. Wird Dein Liebesleben ist zu anstrengend, würdest Du Dir auf Dauer nur selbst schaden.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele. Du profitierst derzeit von einem Energieschub. Entspanne, sammle Kraft für die kommenden Aufgaben. Wenn Du nervlich angespannt bist, solltest Du zum Ausgleich viel flirten.

Beruf und Finanzen

Wenn Du so weitermachst, sind berufliche Kollisionen vorprogrammiert. Im Beruf bekommst Du die Gelegenheit, einen Fehler wiedergutzumachen. Beruflich ergeben sich für Dich ganz wunderbare Chancen. Man schätzt Deine heitere Art, sowohl bei Kollegen als auch bei Vorgesetzten. Durch Protektionen von Vorgesetzten oder Behörden wirst Du in Deiner positiven Entwicklung weiterkommen. Deine Person ist gefragt.