Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 7.4. bis 13.4.2025

In der neuen Horoskop -Woche hat das Universum Botschaften für Dich. Es liegt in Deiner Macht als Wassermann, ob sich Deine Wünsche in Liebe, Gesundheit und Beruf erfüllen. Kosmische Hilfestellungen und praktische Tipps für jeden Lebensbereich findest Du im aktuellen Wochenhoroskop für Wassermann vom 7.4. bis 13.4.2025.

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du Dich jetzt im Recht fühlst, mit Härte und Unnachsichtigkeit kommst Du im Moment nicht weiter. Verständnis ist gefragt. Dein Schatz kann nicht immer nur für Dich da sein, er hat auch noch eigene Ziele und Wünsche. Wer Dich jetzt fasziniert, schlüpft nicht nur in Dein Bett, sondern erobert auch Dein Herz. Du weißt, was Du willst und wie Du es erreichst. Auch in liebevollen Beziehungen zeigst Du Temperament und Leidenschaft.

Gesundheit und Fitness

Nimm Dir nicht alles so zu Herzen, stehe über den Dingen. Sorge dafür, dass Du neben Deiner vielen Arbeit genug Ausgleich findest. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Du brauchst viel Zeit für Dich, um Deinen Gedanken nachzuhängen.

Beruf und Finanzen

Endlich bewegt sich etwas vorwärts und Du kommst Stück für Stück voran. Höre weiterhin auf das, was man Dir vertraulich mitteilt. Wenn Du nicht langsam Struktur in Deinen Arbeitsablauf bringst, dann kannst Du ganz schnell unter Zeitdruck geraten. Ändere Deine Strategie. Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben sind Dir zuwider. Entscheide rasch, jetzt läuft alles besonders gut. Mache einfache Dinge doch nicht immer so kompliziert. Gewinne Vertrauen in Dich, in die Sache und in das Leben!