Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 8.1. bis 14.1.2024

Wassermann-Geborene dürfen gespannt sein, was die neue Horoskop Woche für Chancen und Möglichkeiten mit sich bringt. Das aktuelle Wochenhoroskop für Wassermann vom 8. 1. bis 14.1.2024 überrascht mit einem frischen Wind in der Liebe und einer positiven Herausforderung im Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Du weißt genau, worauf es ankommt und wirst von Deinem Gegenüber mit offenen Armen aufgenommen. Was hält Dich jetzt noch auf? Deine Ausstrahlung ist kaum zu überbieten. Das bringt Chancen bei anderen. Deine Liebe kennt keine Grenzen, aber bleibe wachsam, denn Liebe macht blind. Die Venus verspricht Deinem Liebesglück eine erfüllte Zweisamkeit.

Gesundheit und Fitness

Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Gehe raus, genieße die Freiheit und neue Anregungen. Räume auf und wirf alten Plunder auf den Müll, innerlich und äußerlich. Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen.

Beruf und Finanzen

Du musst Dich beruflich etwas mehr bemühen und vorsichtig ans Werk gehen. Bis auf ein paar kleine Unstimmigkeiten wird es im Job ruhig verlaufen. Gehe einfach etwas bedachter vor als sonst. Nach getaner Arbeit hast Du es Dir verdient, Dich in den Sessel fallen zu lassen und von dem zu träumen, was Du Dir wünschst. Keine Angst vor Veränderung, was die anderen können, hast Du schon längst drauf.