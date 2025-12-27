Wochenhoroskop Wassermann: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

Lassen Frau und Mann im Sternzeichen Wassermann neue Horoskop -Woche die eigenen Gefühle einfach fließen, dann wird sich diese Energie nicht auf jede Beziehung und Partnerschaft positiv auswirken. Befolge die Tipps aus dem gratis Wochenhoroskop für Wassermann vom 29.12.2025 bis 4.1.2026, um die Harmonie in Deinem Leben zu schützen.

Ein Blick in die Zukunft mit den Horoskopen für Wassermann verschafft Dir Klarheit in der aktuellen Lebenssituation:

Liebe und Partnerschaft

Paare legen jetzt Ziele für die Zukunft fest und halten zusammen. Eigentlich bist Du sehr glücklich in Deiner Partnerschaft und trotzdem kommt es jetzt immer wieder zu kleinen Auseinandersetzungen. Weder beim Flirten noch beim Eros solltest Du Dich unter Erfolgsdruck stellen. Nicht immer kommt alles so, wie man es gerne hätte. Dein Schatz setzt andere Prioritäten als Du, zeige dafür Verständnis.

Gesundheit und Fitness

Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allen Dingen beim Sport. Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien. Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief. Gönne Dir einen Frischekick, das macht locker und Du bist gut drauf.

Beruf und Finanzen

Nerve Deine Kollegen nicht mit Deinen ständigen Nörgeleien. Du musst Dich nicht abhetzen, um Deine Ziele zu erreichen. Gut Ding will Weile haben. Der Erfolg wird sich schon einstellen. Deine Fantasie blüht und Deine Ideen reifen. Du hast endlich ein neues Ziel vor Augen. Spontan und mutig ist Dein Auftreten, damit machst Du am Arbeitsplatz Pluspunkte.