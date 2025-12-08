Wochenhoroskop Wassermann: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Was erwartet Dich wohl in dieser Horoskop -Woche? Wenn Du jetzt einen Blick ins Wochenhoroskop für Wassermann vom 8.12. bis 14.12.2025 wirfst, hast Du gute Chancen, Dein Schicksal mit den Tipps der Astrologen positiv zu gestalten.

Liebe und Partnerschaft

Entscheide nichts über den Kopf Deines Schatzes hinweg, das könnte Ärger geben. Die Liebesfahne weht im Wind. Nach außen wirkst Du cool, aber innerlich brodelt es. Überrenne Deinen Partner oder Deine Partnerin nicht, sondern nähere Dich ihm bzw. ihr lieber behutsam. Eine überraschende Einladung solltest Du unbedingt annehmen.

Gesundheit und Fitness

Eine leichte Grippe ist im Anflug, schone Dich. Gönne Dir einmal wieder einen freien Tag. Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen. Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden.

Beruf und Finanzen

Vermeide jede Hektik und übe Dich in Geduld und Gelassenheit. Jegliche Hindernisse, die sich Dir in den Weg stellen, sind vorübergehender Natur. Du beeindruckst einen Menschen mit Deinem unvergleichlichen Charme. Höre nur auf den, der Deine Ideen unterstützt.