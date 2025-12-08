 829

Wochenhoroskop Wassermann: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Wochenhoroskop Wassermann vom 8.12. bis 14.12.2025 | Horoskop der KW 50: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Was erwartet Dich wohl in dieser Horoskop-Woche? Wenn Du jetzt einen Blick ins Wochenhoroskop für Wassermann vom 8.12. bis 14.12.2025 wirfst, hast Du gute Chancen, Dein Schicksal mit den Tipps der Astrologen positiv zu gestalten.

Dein Wochenhoroskop für Wassermann vom 8.12. bis 14.12.2025.
Dein Wochenhoroskop für Wassermann vom 8.12. bis 14.12.2025.  © 123RF/robuart

Du liebst es, einen Blick in die Zukunft zu werfen? Dann schaue auch hier:

Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Dezember 2025 Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Dezember 2025
Liebeshoroskop Wassermann 2025: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Wassermann 2025: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2025 Wassermann: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2025 Wassermann: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Wassermann: 21.1. bis 19.2.

Liebe und Partnerschaft

Entscheide nichts über den Kopf Deines Schatzes hinweg, das könnte Ärger geben. Die Liebesfahne weht im Wind. Nach außen wirkst Du cool, aber innerlich brodelt es. Überrenne Deinen Partner oder Deine Partnerin nicht, sondern nähere Dich ihm bzw. ihr lieber behutsam. Eine überraschende Einladung solltest Du unbedingt annehmen.

Gesundheit und Fitness

Eine leichte Grippe ist im Anflug, schone Dich. Gönne Dir einmal wieder einen freien Tag. Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen. Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden.

Beruf und Finanzen

Vermeide jede Hektik und übe Dich in Geduld und Gelassenheit. Jegliche Hindernisse, die sich Dir in den Weg stellen, sind vorübergehender Natur. Du beeindruckst einen Menschen mit Deinem unvergleichlichen Charme. Höre nur auf den, der Deine Ideen unterstützt.

Titelfoto: 123RF/robuart

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Wassermann: