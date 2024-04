Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 29.4. bis 5.5.2024

Liebe, Lust und Leidenschaft bereichern jedes Leben. Stehen die Sterne für Wassermann-Frauen und -Männer in der nächsten Horoskop -Woche v om 29.4. bis 5.5.2024 günstig für starke Gefühle, die mit allen Sinnen in voller Harmonie ausgelebt werden können? Welcher Horoskop-Tipp bringt Deine Gesundheit wieder auf Vordermann? Dein Wochenhoroskop für Wassermann kennt die Antworten.

Liebe und Partnerschaft

Es kommt frischer Schwung in Dein Liebesleben, also runter von der Bremse. Eine Entscheidung steht an. Willst Du eine Beziehung intensivieren oder lieber auf Abstand gehen? Warte nicht zu lange. Halte Dich nicht zu sehr mit Einzelheiten auf und entscheide instinktiv aus dem Bauch heraus. Der erste Gedanke ist meist der richtige. Du entdeckst neue, liebenswerte Seiten am Partner oder der Partnerin.

Gesundheit und Fitness

Nicht so fettig essen, das entlastet. Gib Dir durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze! Gesundheitlich kann es zu leichten Kopfschmerzen kommen.

Beruf und Finanzen

Man setzt in der nächsten Zeit besonders großes Vertrauen in Dich. Um weiterzukommen, solltest Du Dich auf das Ziel konzentrieren, dass Du Dir gesetzt hast. Kümmere Dich nicht um Ratschläge anderer. Ob Du neue Beziehungen anknüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Es fällt Dir in dieser Woche schwer, die Arbeit konzentriert zu erledigen, weil ständig etwas dazwischen kommt. Halte durch.