Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 6.5. bis 12.5.2024

Stehen die Sterne gut und eine Woche voller Liebe, Lust und Leidenschaft wartet auf die Wassermann-Frauen und Männer? Finde es jetzt in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop vom 6.5. bis 12.5.2024 heraus. Die nächste Horoskop -Woche kann einige Antworten in vielen Lebensbereichen geben.

Liebe und Partnerschaft

Du bist sehr viel mit dem beschäftigt, was bereits geschehen ist. Dadurch blockierst Du Dich selbst und setzt zu wenig in Bewegung. Es mangelt in Deiner Partnerschaft am nötigen Feingefühl füreinander. Du hältst Dir lieber ein paar Hintertürchen offen und schwankst lange zwischen verschiedenen Möglichkeiten hin und her. Das ist gefährlich! Du hast im Moment kein glückliches Händchen was die Liebe betrifft. Doch diese Zeiten kommen auch wieder. Mache Dir keine Sorgen.

Gesundheit und Fitness

Verzichte auf Alkohol und Zigaretten, das wirkt Wunder. Sei nicht so zaghaft, Du hast genug Kraft für alles. Du solltest versuchen, Deine verschiedenen Zipperlein in den Griff zu bekommen. Gönne Dir einen faulen Tag, um Dich zu regenerieren.

Beruf und Finanzen

Du solltest in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen. Du lässt Dir viel zu viel aufhalsen. Sage endlich nein. Du bist voller Energie und Tatendrang. Plane daher anstehende Arbeiten gründlich und mache zwischendurch eine wohlverdiente Pause. Beruflich kommst Du einem ersehnten Ziel ein ganzes Stück näher. Setze weiterhin auf Deine Stabilität und auf Deine Erfolgskurve.