Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 13.1. bis 19.1.2025

Ein offenes Wort kann Deinem Tierkreiszeichen in der nächsten Horoskop -Woche neue Energie schenken. Was die Sterne für spannende Botschaften in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf für Dich bereithalten, weiß Dein Wochenhoroskop für Wassermann vom 13.1. bis 19.1.2025.

Liebe und Partnerschaft

Führe ein Tagebuch, wenn Du nicht weißt, was Du tun sollst. Versuche auch, über Deine persönlichen Ziele zu schreiben. Singles haben jetzt gute Flirtchancen. Nutze die Tage und halte Ausschau nach Deinem Traumpartner oder nach Deiner Traumpartnerin. Werde jetzt aktiv und öffne dem Glück die Tür! Mit dem Liebesplaneten an Deiner Seite kann da nicht viel schiefgehen. Dein Herz geht auf bei einer ganz bestimmten Person. Warum zeigst Du nicht endlich Dein eigentliches tiefes Gefühlsleben? Jemand wartet darauf.

Gesundheit und Fitness

Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Verzichte auf Alkohol und Zigaretten, das wirkt Wunder. Wenn Du endlich eine klare Entscheidung triffst, fällt Deine Anspannung ab. Maßhalten beim Naschen, das Gewicht klettert sonst ganz schnell.

Beruf und Finanzen

Die laufenden Geschäfte gehen einen soliden Gang und Du beherrschst Deine Aufgaben. Wichtige Entscheidungen stehen demnächst an. Du kommst auf allen Gebieten des Lebens stetig und merkbar voran. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß, aber nicht unbedingt alles leicht. Diplomatie ist Trumpf. Damit stichst Du alle unliebsamen Zeitgenossen aus und kannst am Arbeitsplatz und auch privat am besten überzeugen. Wenn Du zu sehr mit dem Kopf durch die Wand willst und nur versuchst Deinen Willen durchzusetzen, wirst Du nie und nimmer einen Erfolg verbuchen.