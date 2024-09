Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 23.9. bis 29.9.2024

Ein Blick in das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 23.9. bis 29.9.2024 zeigt: Das Universum hat Dir so einiges mitzuteilen. Finde heraus, wie Dein Seelenleben in der nächsten Horoskop -Woche aussieht.

Liebe und Partnerschaft

Du bist Dir Deines Partners oder Deiner Partnerin nicht ganz sicher, das erhöht den Reiz. Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Deiner Partnerschaft oder in einer Beziehung. Auf jeden Fall ästhetischer oder erotischer Natur. Lasse jemanden an Deinen romantischen Gedanken teilhaben. Etwas sehr Bewegendes ist endlich ausgestanden. Jetzt solltest Du darüber nur noch lachen. Hoffentlich halten die Erfahrungen eine Weile an.

Gesundheit und Fitness

Du hast ein Energiehoch und darfst Dir alles zumuten. Schalte aber an den Abenden ab und gönne Dir Ruhe. Deine Vitalität ist betroffen und gesundheitliche Schwierigkeiten könnten die Folge sein. Achte auf Dein Immunsystem, iss viele Vitamine. Stärke Deine Abwehrkräfte täglich mit einem Vitamincocktail.

Beruf und Finanzen

Schrecke jetzt nicht zurück, die Berufschancen sind günstig. Du fühlst Dich entmutigt und kämpfst mit zusammengebissenen Zähnen um Deine Stellung. Gib nicht auf, Du wirst vorankommen! Die Stimmung ist gut. Nutze das, um Deinen Plan zu unterbreiten. Die Gedanken an Erfolg und den damit verbundenen gesellschaftlichen Aufstieg lassen Dich nicht ruhen. Überstürze auf keinen Fall etwas.