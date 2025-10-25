Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Zärtlichkeit und Nähe bestimmen die nächste Horoskop -Woche und machen Dich glücklich, wenn Du es zulässt. In anderen Lebensbereichen solltest Du Dir den astrologischen Rat aus dem Wochenhoroskop für Wassermann vom 27.10. bis 2.11.2025 aber besser zu Herzen nehmen, um nicht vom Schicksal gebeutelt zu werden.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst umsorgt und bemuttert und schmilzt dahin. Wenn Du gebunden bist, solltest Du mit Deiner starken Flirtlust nichts provozieren. Deine Aktivitäten könnten voll in die Hose gehen. Du erwartest zu viel von Deinem Schatz, das geht langsam zu weit. Jetzt solltest Du Dich etwas zurückhalten. Häufig ist es klüger, abzuwarten. In solch einer Situation arbeitet letztlich die Zeit für Dich.

Gesundheit und Fitness

Du bist optimistisch, und Deine geistigen sowie seelischen Kräfte sind auf dem Höhepunkt. Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist sehr stabil. Du kannst daher sehr viel leisten und für Dich erreichen. Du bist fit und möchtest es auch bleiben. Also sorge für viel Bewegung an der frischen Luft, für eine gesunde Ernährung und inneren Frieden. Deine Seele ist etwas mehr gefestigt, Du begibst Dich auf interessante Pfade.

Beruf und Finanzen

Du bist unternehmungslustiger als sonst. Eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Tue alles, was Du liebst, und lebe Deine Neigungen aus. Bleibe kontrolliert und gehe den normalen Weg weiter. Widme Dich nur Routineaufgaben oder nimm einmal ein paar Tage frei. Du bist im Moment einfach nicht in der Lage, Leistung zu bringen. Behalte Deine guten Einfälle noch für Dich. Jemand würde sie zu gerne erfahren und für sich selber nutzen. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold.