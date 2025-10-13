Wochenhoroskop Wassermann: So wird die aktuelle Woche vom 13.10. bis 19.10.2025

In der neuen Horoskop -Woche findet das Sternzeichen Wassermann neue Inspiration. Das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 13.10. bis 19.10.2025 verrät, wie Du in der Liebe, im Beruf und in Sachen Gesundheit Dein Ziel nicht aus den Augen verlierst.

Liebe und Partnerschaft

Dein Denken und Fühlen ist jetzt ausgeglichen, und deshalb ist es für Dich leicht, Harmonie und Zufriedenheit zu vermitteln. Nimm Deine Gefühle ernst. Dein Ego ist sehr angreifbar und Du reagierst besonders verletzlich und emotional. Gleichzeitig störst Du andere. Bevor Du Deinen Schatz immer wieder eifersüchtig kontrollierst, bedenke, dass der bzw. die andere neben Eurer Zweisamkeit ein Eigenleben besitzt. Du sehnst Dich danach, Deinen tiefen Gefühlen nachzugeben. Worauf wartest Du? Setze die richtigen Signale und die Liebe wird erwachen.

Gesundheit und Fitness

Bleibe relaxt, sonst können massive Verspannungen drohen. Gesundheitliche Störungen verlieren sich. Deine Kräfte kehren zurück und Du fühlst Dich wieder voll Energie und Stärke. Nichts übertreiben! Tue etwas für Dich, bleibe aktiv und sportlich. Ärger drückt Deinen Magen aktuell doppelt schwer. Iss jetzt leicht und bekömmlich und lege Dir unbedingt ein dickeres Fell zu.

Beruf und Finanzen

Günstige Zeit für geschäftliche Reisen und telefonische Kontaktpflege. Immer mehr Aufgaben landen bei Dir. Ziehe die Notbremse! Beruflich und finanziell ist diese Zeit, so kurz sie auch ist, sehr vorteilhaft. Auch behördliche Vorgänge sind deutlich begünstigt. Dein Talent ist gefragt, Du erhältst Gelegenheit, Dich zu beweisen.