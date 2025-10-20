Wochenhoroskop Wassermann: So wird die aktuelle Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

Angelegenheiten für Dein Herz sowie Tipps für Gesundheit und Beruf sind Themen im kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 20.10. bis 26.10.2025. Wenn Du Deine Gefühle in dieser Horoskop -Woche bewusst fließen lässt, dann lebst Du mit Deinen Mitmenschen in Harmonie und Erfolg stellt sich ein.

Liebe und Partnerschaft



Sei nicht ungerecht, setze Dich sanft, aber bestimmt durch. Zeige, dass man mit Dir nicht spielen kann. Bei Deiner Ausstrahlung fliegen Dir ohnehin alle Herzen zu. Unerwartete Ereignisse bringen frischen Wind in Dein Liebesleben und reißen Dich aus der Routine. Sei bei wichtigen Entscheidungen besonders vorsichtig. Wenn Du an vergangene Erfahrungen denkst, kannst Du jetzt unnötigen Kummer vermeiden.

Gesundheit und Fitness

Das Wichtigste ist jetzt, Deine Nerven zu beruhigen. Bewegung hilft, überschüssige Energie loszuwerden, aber übertreibe es nicht. Wenn Dir alles zu viel wird, gönne Dir Pausen. Und ja, Deine Waage lügt nicht: Es ist höchste Zeit, aktiv zu werden! Also runter von der Couch und rauf aufs Rad, Dein Körper wird es Dir danken.

Beruf und Finanzen

Du bist jetzt gefragt! Mit Deinem Elan und Deiner Zielstrebigkeit kannst Du Dich locker durchsetzen. Der Weg führt klar nach oben, wenn Du Durchsetzungsvermögen mit einem freundlichen Auftreten verbindest. Zurzeit läuft alles leichter für Dich, und Du kannst viel bewegen. Für Deine Leistungen bekommst Du endlich die Anerkennung, die Du verdienst. Das motiviert Dich zusätzlich und macht Lust auf mehr.