Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Suchst Du Führung und Wegweisung für Dein Leben? Die nächste Horoskop -Woche gibt Dir Tipps, wie Dein Sternzeichen sein Schicksal in die eigene Hand nehmen kann. Das gratis Wochenhoroskop für Wassermann vom 17.11. bis 23.11.2025 weiß, welche Überraschungen in der Liebe, im Beruf und in der Gesundheit warten.

Liebe und Partnerschaft

Du hast viel um die Ohren. Nimm Dir trotzdem Zeit für ein Anliegen Deines Lieblingsmenschen. Ihn drückt etwas und er braucht Dein Verständnis. Man wartet darauf, dass Du endlich etwas mehr auftaust. Was hält Dich zurück? Zeige den wahren Kern und bringe die Sache auf den Punkt! Dein Schatz zieht nicht mit? Bleibe cool, getrennte Unternehmungen wirken Wunder. Du bist verführerisch und Deine Sinnlichkeit lässt Deine Augen glänzen. Signalisiere, dass Du mehr suchst, als nur ein Liebesabenteuer.

Gesundheit und Fitness

Endlich kannst Du Dich etwas mehr ausruhen. Du weißt, was Dir guttut, setze es also auch um. Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, Deine Nerven flattern jetzt schon. Ruhe Dich öfter aus, Deine Nerven brauchen Erholung.

Beruf und Finanzen

Das Barometer steht auf "hoch". Alles, was Du anfasst, wird gelingen, wenn Du Fantasie und Verstand gleichzeitig einsetzt. Du kannst Dich gedanklich gut konzentrieren und alles präzise formulieren. Nutze Deine Chance und orientiere Dich ganz neu. Du kannst das Vertrauen eines Menschen gewinnen, der Dich weiterbringt. Wärst Du nicht so ungeduldig, würde Dir manches wesentlich leichter fallen.